У Зеленского заявили о победном решении суда в Швеции по подсанкционному судну Caffa

Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил о благоприятном решении шведского суда о передаче Украине подсанкционного судна Caffa, причастного к вывозу похищенного зерна с оккупированных территорий.

Об этом он заявил в своём Facebook, пишет "Европейская правда".

4 августа Власюк написал, что Верховный суд Швеции "окончательно передал Украине конфискованное судно Caffa, подпадающее под санкции".

Детали решения пока неизвестны.

Швеция остановила и задержала судно Caffa в водах Балтийского моря 6 марта по подозрению в использовании фальшивого флага и нарушении морского права и требований безопасности.

По данным Украины, судно было причастно к перевозкам похищенного зерна с оккупированных РФ территорий, в связи с чем находится под санкциями и соответствующим расследованием.

29 апреля судно арестовали. В начале мая экипажу судна, состоящему преимущественно из россиян, разрешили покинуть Швецию в сопровождении пограничников, а арестованное судно осталось стоять на якоре в порту.

В начале июня суд в Швеции предварительно одобрил передачу Украине задержанного по её запросу судна "Caffa". Украинские чиновники, в частности генпрокурор Руслан Кравченко, тогда сообщали о решении шведского суда как об утверждении ареста.

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