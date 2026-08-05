В Румынии на Дунае затопят четыре баржи, чтобы улучшить ситуацию для АЭС
Новости — Среда, 5 августа 2026, 10:10 —
В Румынии на Дунае в районе Чернаводской АЭС затопят четыре баржи в попытке повысить уровень воды в реке, от чего зависит дальнейшая безопасная работа станции.
Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".
В среду, 5 августа, на Дунае в Румынии решили затопить четыре баржи с камнями в попытке повысить уровень воды в районе Чернаводской атомной электростанции. Затопление запланировано на 14:00.
После первых инженерных мероприятий – взрыва скалы для изменения русла – удалось добиться повышения уровня воды на 2 см.
Министр обороны Раду Мируце ранее заявил, что каждый выигранный день работы АЭС "финансово в три раза выгоднее" этих затрат.
На Чернаводской АЭС уже остановлен один энергоблок, что сократило мощности генерации электроэнергии в Румынии на 10%. Сейчас под угрозой остановки находится второй энергоблок.
Под угрозой остановки также находится единственная АЭС Венгрии. Впрочем, во вторник премьер-министр Петер Мадьяр сообщил о повышении уровня воды на 1,5 см.
Из-за обмеления Днестра и проблем у соседей с угрозой дефицита электроэнергии столкнулась также Молдова. Во вторник профильный министр призвал домохозяйства к экономии в пиковые часы, чтобы избежать экстренных отключений.