В Румынии на Дунае затопят четыре баржи, чтобы улучшить ситуацию для АЭС

В Румынии на Дунае в районе Чернаводской АЭС затопят четыре баржи в попытке повысить уровень воды в реке, от чего зависит дальнейшая безопасная работа станции.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

В среду, 5 августа, на Дунае в Румынии решили затопить четыре баржи с камнями в попытке повысить уровень воды в районе Чернаводской атомной электростанции. Затопление запланировано на 14:00.

После первых инженерных мероприятий – взрыва скалы для изменения русла – удалось добиться повышения уровня воды на 2 см.

Министр обороны Раду Мируце ранее заявил, что каждый выигранный день работы АЭС "финансово в три раза выгоднее" этих затрат.

На Чернаводской АЭС уже остановлен один энергоблок, что сократило мощности генерации электроэнергии в Румынии на 10%. Сейчас под угрозой остановки находится второй энергоблок.

Под угрозой остановки также находится единственная АЭС Венгрии. Впрочем, во вторник премьер-министр Петер Мадьяр сообщил о повышении уровня воды на 1,5 см.

Из-за обмеления Днестра и проблем у соседей с угрозой дефицита электроэнергии столкнулась также Молдова. Во вторник профильный министр призвал домохозяйства к экономии в пиковые часы, чтобы избежать экстренных отключений.