На півдні Норвегії запаси води впали до 30-річного мінімуму

На півдні Норвегії запаси води у природних водосховищах через погодні умови – найнижчі за останні 30 років.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Заповненість природних резервуарів води на півдні Норвегії скоротилась до трохи більше 53% і є найнижчою за останні 30 років.

Причиною такого вичерпання стало, зокрема, засушливе літо. Від заповненості водосховищ залежить у тому числі робота гідроелектростанцій, які складають левову частку норвезьких потужностей генерації електроенергії.

Міністр енергетики Тер’є Аасланд зазначив, що поки не бачить причин непокоїтися через ситуацію з водосховищами та відкидає побоювання, що взимку країна може зіткнутись з дефіцитом електроенергії.

Нагадаємо, Румунія та Угорщина опинились перед ризиком повної зупинки своїх АЕС і втрати цих обсягів генерації через критичне обміління Дунаю.

У Румунії намагаються виграти додаткові сантиметри рівня води у річці інженерними заходами – підривом скелі для зміни русла та затопленням барж. Румунія почала закуповувати електроенергію з України, щоб покрити свій дефіцит.

Через обміління Дністра та проблеми у сусідів із загрозою дефіциту електроенергії зіткнулася також Молдова. У вівторок профільний міністр закликав домогосподарства до економії у пікові години, щоб уникнути екстрених відключень.