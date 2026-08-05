На юге Норвегии запасы воды упали до 30-летнего минимума

На юге Норвегии запасы воды в природных водохранилищах из-за погодных условий достигли самого низкого уровня за последние 30 лет.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Уровень наполненности природных водохранилищ на юге Норвегии сократился до чуть более 53% и стал самым низким за последние 30 лет.

Причиной такого истощения стало, в частности, засушливое лето. От уровня наполненности водохранилищ зависит в том числе работа гидроэлектростанций, которые составляют львиную долю норвежских мощностей по выработке электроэнергии.

Министр энергетики Терье Аасланд отметил, что пока не видит причин для беспокойства по поводу ситуации с водохранилищами и отвергает опасения, что зимой страна может столкнуться с дефицитом электроэнергии.

Напомним, Румыния и Венгрия столкнулись с риском полной остановки своих АЭС и потери этих объемов генерации из-за критического обмеления Дуная.

В Румынии пытаются выиграть дополнительные сантиметры уровня воды в реке инженерными мерами – подрывом скалы для изменения русла и затоплением барж. Румыния начала закупать электроэнергию из Украины, чтобы покрыть свой дефицит.

Из-за обмеления Днестра и проблем у соседей с угрозой дефицита электроэнергии столкнулась также Молдова. Во вторник профильный министр призвал домохозяйства к экономии в часы пиковой нагрузки, чтобы избежать экстренных отключений.