Глава МВД Германии прервал отпуск из-за инцидента с дроном в Лейпциге
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт прервал свой отпуск, чтобы отправиться в аэропорт "Лейпциг/Галле" для проведения совещаний по вопросам безопасности после инцидента с дроном возле украинского самолета.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.
Как сообщили в МВД Германии, на месте происшествия он должен встретиться с министром внутренних дел Саксонии Армином Шустером и высокопоставленными должностными лицами федеральных и земельных органов безопасности.
Ожидается, что на встрече также будут присутствовать глава федеральной полиции Германии Дитер Романн и руководитель внутренней разведки Синан Селен.
Позже в тот же день Добриндт должен выступить с брифингом для СМИ.
Ранее Шустер предупредил о "очень серьезном инциденте в сфере безопасности".
Он отметил, что федеральные и земельные службы безопасности тесно сотрудничают, в частности Объединенный центр Германии по противодействию гибридным угрозам и подразделение федеральной полиции по противодействию дронам.
Ранее СМИ сообщили, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в немецком аэропорту был обнаружен дрон, оснащенный взрывчаткой и детонатором. Издание Die Zeit сообщило, что речь идет о самолете "Антонов", который, предположительно, принадлежит украинским ВВС.
В НАТО "Европейской правде" заявили, что проинформированы об инциденте.
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