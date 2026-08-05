В Польше оштрафовали туристов, которые фотографировали границу с Калининградской областью РФ

В Польше двух граждан Германии оштрафовали после того, как они нарушили правила пребывания у границы с Калининградской областью РФ в районе Венгожева.

Об этом пишет Onet, передает "Европейская правда".

Как сообщила пограничная служба, инцидент зафиксировали камеры наблюдения. Двое туристов передвигались на велосипедах в приграничной зоне и проигнорировали дорожный знак, запрещающий движение по этому участку.

По данным пограничников, немцы хотели поближе увидеть внешнюю границу Европейского Союза. Кроме того, один из туристов фотографировал территорию по другую сторону границы.

За нарушение правил дорожного движения каждый из туристов получил штраф в размере 500 злотых. Дополнительно мужчину оштрафовали еще на 200 злотых за фотографирование соседней стороны границы. Общая сумма штрафов составила 1200 злотых.

Пограничная служба Польши напомнила, что в приграничной зоне действуют специальные правила, в частности запрет на въезд на отдельные участки и фотографирование территории соседнего государства.

Отметим, что 31 июля Польша перехватила российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем. Также подобные инциденты произошли 3 августа и 4 августа.