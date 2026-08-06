У Німеччині закликають скликати засідання Ради нацбезпеки через дрон у Лейпцигу

У зв’язку з інцидентом із оснащеним вибухівкою дроном в аеропорту Лейпцига фракція партії "Зелені" у Бундестазі закликає скликати засідання Ради національної безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Лідерка фракції Катаріна Дрьоге заявила, що Рада національної безпеки має негайно зібратися для обговорення ситуації та необхідних заходів.

У такій серйозній ситуації на засіданні також мають бути присутні канцлер Фрідріх Мерц та міністр оборони Борис Пісторіус, заявила вона.

Коаліція християнських демократів та соціал-демократів створила Раду національної безпеки минулого року, щоб забезпечити швидке та ефективне реагування на кризи та загрози будь-якого характеру.

Окрім членів федерального уряду та служб безпеки, на засідання також можуть бути запрошені представники федеральних земель.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що дрон із вибухівкою в аеропорту Лейпцига означає "новий рівень небезпеки" для країни, а інцидент розглядається як "сценарій гібридної загрози".

Раніше ЗМІ повідомили, що у ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в німецькому аеропорту було виявлено дрон, який був оснащений вибухівкою та детонатором. Видання Die Zeit повідомило, що йдеться про літак "Антонов", який, імовірно, належить українським ВПС.

У НАТО "Європейській правді" заявили, що проінформовані про інцидент.

Німецька поліція залучила до вилучення дрона робота-сапера.