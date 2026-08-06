В Германии призывают созвать заседание Совета нацбезопасности из-за инцидента с дроном в Лейпциге

В связи с инцидентом с дроном, оснащенным взрывчаткой, в аэропорту Лейпцига фракция партии "Зеленые" в Бундестаге призывает созвать заседание Совета национальной безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Лидер фракции Катарина Дрёге заявила, что Совет национальной безопасности должен немедленно собраться для обсуждения ситуации и необходимых мер.

В такой серьезной ситуации на заседании также должны присутствовать канцлер Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус, заявила она.

Коалиция христианских демократов и социал-демократов создала Совет национальной безопасности в прошлом году, чтобы обеспечить быстрое и эффективное реагирование на кризисы и угрозы любого характера.

Помимо членов федерального правительства и служб безопасности, на заседание также могут быть приглашены представители федеральных земель.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что дрон со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига означает "новый уровень опасности" для страны и рассматривается как "сценарий гибридной угрозы".

Ранее СМИ сообщили, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в немецком аэропорту был обнаружен дрон, оснащенный взрывчаткой и детонатором. Издание Die Zeit сообщило, что речь идет о самолете "Антонов", который, предположительно, принадлежит украинским ВВС.

В НАТО "Европейской правде" заявили, что проинформированы об инциденте.

Немецкая полиция привлекла к изъятию дрона робота-сапера.