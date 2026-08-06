Стефанішина каже, що не має коштів на заставу в 6 млн гривень, буде шукати

Експосол України в США Ольга Стефанішина заявляє, що в неї немає коштів на визначену Вищим антикорупційним судом заставу у 6 мільйонів гривень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у коментарі "Радіо Свобода".

При цьому Стефанішина сказала, що шукатиме кошти, щоб внести за себе заставу.

"У мене немає коштів – ні 13, ні 10, ні 6 (мільйонів. – Ред.). Але, звичайно, я буду шукати ці кошти, щоб мати можливість внести заставу", – вказала вона.

Стефанішина додала, що консультуватиметься з адвокатами щодо можливого оскарження рішення.

Також вона заявила, що має плани щодо роботи, однак вони не пов'язані з державною службою.

Раніше стало відомо, що ВАКС обрав для Стефанішиної запобіжний захід у вигляді 6 мільйонів гривень. Крім того, за рішенням суду, Стефанішина має прибувати за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання та не спілкуватися зі свідками у справі.

Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

За версією слідства, вона не задекларувала дві квартири в Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування Mercedes-Benz, а також оплату авіаквитків і лікування матері.

Раніше ЗМІ писали, що Стефанішина попросила про завершення дипломатичної служби за особистих обставин.

3 серпня український президент Володимир Зеленський підписав указ про її звільнення з посади посла у США.

Згодом Стефанішина заявила, що сама ухвалила рішення піти з посади.