Стефанишина заявляет, что у нее нет средств на залог в размере 6 млн гривен, она будет искать

Бывший посол Украины в США Ольга Стефанишина заявляет, что у нее нет средств на залог в размере 6 миллионов гривен, установленный Высшим антикоррупционным судом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила в комментарии "Радио Свобода".

При этом Стефанишина сказала, что будет искать деньги, чтобы внести залог.

"У меня нет средств – ни 13, ни 10, ни 6 (миллионов. – Ред.). Но, конечно, я буду искать эти средства, чтобы иметь возможность внести залог", – указала она.

Стефанишина добавила, что будет консультироваться с адвокатами по поводу возможного обжалования решения.

Также она заявила, что у нее есть планы относительно работы, однако они не связаны с государственной службой.

Ранее стало известно, что ВАКС избрал для Стефанишиной меру пресечения в виде 6 миллионов гривен. Кроме того, по решению суда, Стефанишина должна являться по вызову детективов НАБУ, сообщать об изменении места жительства и не общаться со свидетелями по делу.

Стефанишину подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

По версии следствия, она не задекларировала две квартиры в Киеве, расходы на их ремонт, аренду жилья, пользование Mercedes-Benz, а также оплату авиабилетов и лечения матери.

Ранее СМИ писали, что Стефанишина попросила о завершении дипломатической службы по личным обстоятельствам.

3 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об её освобождении от должности посла в США.

Впоследствии Стефанишина заявила, что сама приняла решение уйти с должности.