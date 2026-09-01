Верховний суд дозволив Трампу продовжувати будівництво бальної зали Білого дому

Верховний суд США не задовольнив спробу оскаржити проєкт президента Дональда Трампа з масштабної реконструкції Білого дому і будівництва бальної зали на місці історичного Східного крила.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

У понеділок Верховний суд 5 голосами суддів проти чотирьох ухвалив рішення, що Трамп може продовжувати будівництво скандальної бальної зали.

Суд ухвалив, що Національний фонд охорони історичної спадщини – який оскаржував проєкт – не мав юридичних підстав для цього. Водночас суть рішення не стосується того, чи є сам проєкт законним.

Рішення стало ще однією перемогою на користь Трампа та дає йому час для завершення ще частини робіт, попри те, що у судах нижчої інстанції ще розглядають інші позови з цього приводу.

Нагадаємо, Трамп запустив реалізацію проєкту наприкінці літа 2025 року. Спочатку він заявляв, що перебудова "не заважатиме нинішній будівлі", а потім зніс усе Східне крило.

Вартість бальної зали постійно зростала – від $200 млн до останньої оцінки Трампа у $400 млн.

1 квітня суд у США зобов’язав призупинити будівництво бальної зали, а через кілька днів федеральна комісія з планування схвалила плани Трампа, заявивши, що рішення федерального суду про призупинення будівництва не впливає на процес розгляду.