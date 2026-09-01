Верховный суд разрешил Трампу продолжить строительство бального зала Белого дома

Верховный суд США отклонил попытку оспорить проект президента Дональда Трампа по масштабной реконструкции Белого дома и строительству бального зала на месте исторического Восточного крыла.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

В понедельник Верховный суд 5 голосами судей против четырёх принял решение, что Трамп может продолжать строительство скандального бального зала.

Суд постановил, что Национальный фонд охраны исторического наследия, который оспаривал проект, не имел для этого юридических оснований. В то же время суть решения не касается того, является ли сам проект законным.

Решение стало еще одной победой в пользу Трампа и дает ему время для завершения еще части работ, несмотря на то, что в судах низшей инстанции еще рассматриваются другие иски по этому поводу.

Напомним, Трамп запустил реализацию проекта в конце лета 2025 года. Сначала он заявлял, что перестройка "не повредит нынешнему зданию", а затем снес всё Восточное крыло.

Стоимость бального зала постоянно росла – от $200 млн до последней оценки Трампа в $400 млн.

1 апреля суд в США обязал приостановить строительство бального зала, а через несколько дней федеральная комиссия по планированию одобрила планы Трампа, заявив, что решение федерального суда о приостановке строительства не влияет на процесс рассмотрения.