Страны Евросоюза должны передать Украине необходимые ей ракеты-перехватчики, в частности те, срок хранения которых скоро истекает.

Об этом заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас перед началом неформального заседания министров обороны стран Евросоюза в Уиклоу (Ирландия).

Каллас считает, что страны ЕС должны передать Украине перехватчики, срок хранения которых заканчивается.

"Июль и август стали самыми смертоносными месяцами для гражданского населения Украины. Россия усиливает эскалацию, чтобы нанести украинцам как можно больший ущерб, чтобы сломить их. Украинцы держатся стойко, и мы должны их поддерживать. Главный вопрос – противовоздушная оборона", – заявила Каллас.

Она подчеркнула, что Украине не хватает ракет-перехватчиков.

"Мы знаем, что у некоторых стран есть ракеты-перехватчики, срок годности которых скоро закончится. Было бы очень хорошо, если бы их передали Украине, чтобы она могла использовать их для защиты своих людей", – заявила главный дипломат ЕС.

Кая Каллас сообщила, что также "обращается к странам за пределами Европейского Союза, чтобы получить ракеты-перехватчики для защиты гражданского населения".

"Но, конечно, это очень сложно", – признала она.

"В то же время продолжается работа по совместному производству европейских ракет-перехватчиков с Украиной", – добавила чиновница.

Как сообщала "Европейская правда", премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что европейские лидеры рассматривают возможность проведения очередной встречи "коалиции желающих" в США, на полях Генассамблеи ООН в сентябре, чтобы поднять вопрос о поставках Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен заявлял, что Нидерланды, на вооружении которых находятся системы ПВО Patriot, а значит, и ракеты-перехватчики к ним, передали Украине все, что могли, из своих запасов.

Также стало известно, что размещенные в Европе американские военные якобы остались с "критическим дефицитом" ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, весомой причиной чего стала война против Ирана.