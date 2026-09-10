Уряд Данії пропонує заборонити мобільні телефони у школі

Уряд Данії має намір повністю заборонити використання мобільних телефонів у початковій та середній школах.

Про це заявила прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, її цитує DR, пише "Європейська правда".

Заборона стосуватиметься мобільних телефонів та інших особистих електронних пристроїв та діятиме як під час навчання, так і на перервах.

"Коли ми пропонуємо вікові обмеження для соціальних мереж та заборону на використання мобільних телефонів у школі, йдеться не про те, щоб щось у вас забрати, а про те, щоб щось вам повернути. Ваше дитинство та вашу свободу", – заявила глава данського уряду.

Заборона діятиме як у класах, так і на шкільному подвір’ї, зазначила прем'єрка.

Майже рік тому данський уряд уклав політичну угоду про заборону мобільних телефонів у школах. Однак законопроєкт не встигли ухвалити в парламенті, оскільки Фредеріксен оголосила дострокові парламентські вибори.

Як саме нова пропозиція уряду відрізняється від попередньої угоди, поки що невідомо.

Заява Фредеріксен пролунала після того, як вона висловила занепокоєння невтішними результатами універсального освітнього тесту для школярів PISA, які виявились історично найгіршими – і не лише в Данії.

Нагадаємо, останнім часом низка європейських країн вже обмежили або готують обмеження на користування смартфонами й планшетами у школі. Так, у Польщі відповідний закон набрав чинності перед початком поточного навчального року.

У Чехії заборону планують запровадити з вересня 2027 року.

У Латвії з 1 червня набула чинності заборона на використання мобільних телефонів у школі учнями 1-9 класів, крім випадків, коли вчитель дозволив це у межах навчального процесу.