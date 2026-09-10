Правительство Дании предлагает запретить мобильные телефоны в школе

Правительство Дании намерено полностью запретить использование мобильных телефонов в начальной и средней школе.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, её цитирует DR, пишет "Европейская правда".

Запрет коснется мобильных телефонов и других личных электронных устройств и будет действовать как во время занятий, так и на переменах.

"Когда мы предлагаем возрастные ограничения для социальных сетей и запрет на использование мобильных телефонов в школе, речь идет не о том, чтобы что-то у вас отнять, а о том, чтобы что-то вам вернуть. Ваше детство и вашу свободу", – заявила глава датского правительства.

Запрет будет действовать как в классах, так и на школьном дворе, отметила премьер-министр.

Почти год назад датское правительство заключило политическое соглашение о запрете мобильных телефонов в школах. Однако законопроект не успели принять в парламенте, поскольку Фредериксен объявила о досрочных парламентских выборах.

Чем именно новое предложение правительства отличается от предыдущего соглашения, пока неизвестно.

Заявление Фредериксен прозвучало после того, как она выразила обеспокоенность неутешительными результатами всеобщего образовательного теста для школьников PISA, которые оказались исторически худшими – и не только в Дании.

Напомним, в последнее время ряд европейских стран уже ограничили или готовят ограничения на использование смартфонов и планшетов в школе. Так, в Польше соответствующий закон вступил в силу перед началом текущего учебного года.

В Чехии запрет планируют ввести с сентября 2027 года.

В Латвии с 1 июня вступил в силу запрет на использование мобильных телефонов в школе учениками 1–9 классов, за исключением случаев, когда учитель разрешил это в рамках учебного процесса.