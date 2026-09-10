В Дании мужчина нашел в своем дворе 18,5 кг серебряного клада викингов

В датском городке Ребильд, что к югу от Ольборга, мужчина, обустраивавший террасу на своем заднем дворе, обнаружил крупный клад викингов.

Об этом пишет NOS, передает "Европейская правда".

Отмечается, что серебряный клад весом 18,5 кг был закопан там в глиняном кувшине примерно тысячу лет назад.

Мужчина откопал примерно 700 предметов и обломков. Около 320 предметов весом 6,4 кг все еще находились внутри глиняного сосуда, в котором их изначально закопали. Остальные предметы были разбросаны по земле вокруг места находки.

Фото: NOS

Клад состоит из большого количества серебряных слитков, браслетов, 47 целых монет и обломков монет. Среди найденных монет были также арабские дирхамы и англосаксонские пенни времён короля Эдварда Старшего, правившего с 899 по 924 год, что значительно облегчило археологам датировку клада.

Кроме того, мужчина нашёл, среди прочего, небольшой кулон в форме молота Тора и несколько кусков так называемого "хаксильвера": серебряных предметов, которые были намеренно разрезаны или разрублены на куски и использовались в качестве средства платежа.

Фото: NOS

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А недавно группа школьников во время археологической экспедиции обнаружила на безлюдном шотландском острове руины сооружения, которое предварительно считают средневековой церковью викингов.