У РФ обурилися затриманням у Румунії росіянина, якого підозрюють у підготовці диверсій

Посольство Росії в Бухаресті відреагувало на повідомлення про запобігання диверсійним операціям на території Румунії та подальше 30-денне попереднє ув’язнення громадянина РФ.

Заяву представництва РФ цитує digi24, передає "Європейська правда".

Раніше писали, що 8 вересня румунська розвідувальна служба заявила, що спільно з правоохоронними органами та іноземними партнерами запобігла диверсійній операції на території країни; у справі затримали росіянина.

Посольство РФ вважає опубліковані повідомлення, в яких йдеться про звинувачення проти російського громадянина, "припущеннями, спекуляціями та всілякими фантазіями".

"За повідомленнями румунської преси, що посилаються на Румунську розвідувальну службу та інші правоохоронні органи, громадянина Росії звинувачують у зборі військової розвідінформації шляхом фотографування та фільмування об’єктів, що становлять стратегічний інтерес, з метою організації диверсійних та підривних дій. Стверджується, що ця діяльність координувалася з території Росії. Опубліковані матеріали складаються з припущень, спекуляцій та всіляких вигадок. Вони не містять жодної конкретної інформації, що підтверджує незаконний характер діяльності нашого громадянина або причетність до неї російських державних органів", – йдеться у заяві.

На думку посольства Росії в Бухаресті, росіянин "став жертвою нової провокації, спрямованої на розпалювання антиросійських настроїв у румунському суспільстві".

"Посольство уважно стежить за ситуацією та готове надати громадянину Росії необхідну консульську та юридичну допомогу. До румунської влади направлено запит щодо організації зустрічі з ним", – додали у заяві.

У червні Бухарест вдався до закриття російського генконсульства, а також оголосив російського генконсула персоною нон грата минулого місяця. Це стало реакцією на падіння російського безпілотника на житловий будинок в Галаці 29 травня.

У відповідь Росія вирішила оголосити генконсула Румунії персоною нон грата і закрити генеральне консульство країни у Санкт-Петербурзі.

А наприкінці липня румунське Міністерство закордонних справ оголосило, що одного з членів російської дипломатичної місії в Бухаресті буде оголошено персоною нон грата.