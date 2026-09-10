В РФ выразили возмущение в связи с задержанием в Румынии россиянина, подозреваемого в подготовке диверсий

Посольство России в Бухаресте отреагировало на сообщение о предотвращении диверсионных операций на территории Румынии и последующем 30-дневном предварительном заключении гражданина РФ.

Заявление представительства РФ цитирует digi24, передает "Европейская правда".

Ранее сообщалось, что 8 сентября румынская разведывательная служба заявила, что совместно с правоохранительными органами и иностранными партнерами пресекла диверсионную операцию на территории страны; по делу задержан россиянин.

Посольство РФ считает опубликованные сообщения, в которых речь идет об обвинениях в адрес российского гражданина, "предположениями, спекуляциями и всевозможными фантазиями".

"По сообщениям румынской прессы, ссылающейся на Румынскую разведывательную службу и другие правоохранительные органы, гражданина России обвиняют в сборе военной разведывательной информации путем фотографирования и съемки объектов, представляющих стратегический интерес, с целью организации диверсионных и подрывных действий. Утверждается, что эта деятельность координировалась с территории России. Опубликованные материалы состоят из предположений, спекуляций и всевозможных выдумок. Они не содержат ни одной конкретной информации, подтверждающей незаконный характер деятельности нашего гражданина или причастность к ней российских государственных органов", – говорится в заявлении.

По мнению посольства России в Бухаресте, россиянин "стал жертвой новой провокации, направленной на разжигание антироссийских настроений в румынском обществе".

"Посольство внимательно следит за ситуацией и готово оказать гражданину России необходимую консульскую и юридическую помощь. В адрес румынских властей направлен запрос об организации встречи с ним", – добавили в заявлении.

В июне Бухарест прибег к закрытию российского генерального консульства, а также объявил российского генерального консула персоной нон грата в прошлом месяце. Это стало реакцией на падение российского беспилотника на жилой дом в Галаце 29 мая.

В ответ Россия решила объявить генерального консула Румынии персоной нон грата и закрыть генеральное консульство этой страны в Санкт-Петербурге.

А в конце июля румынское Министерство иностранных дел объявило, что один из членов российской дипломатической миссии в Бухаресте будет объявлен персоной нон грата.