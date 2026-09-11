ЗМІ: Каллас хоче, щоб Європейська прокуратура розслідувала випадки обходу санкцій проти РФ

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас запропонувала, щоб Європейська прокуратура (EPPO) могла порушувати справи проти компаній та осіб, які допомагають Росії обходити санкції та підтримувати її війну в Україні.

Про це виданню Politico розповіли дипломати, ознайомлені з обговореннями, пише "Європейська правда".

Каллас запропонувала передати нагляд за справами щодо обходу санкцій до Європейської прокуратури у Люксембурзі, щоб ця установа розслідувала випадки постачання підсанкційних товарів до Росії або відмивання грошей на користь Кремля.

За словами двох дипломатів, Каллас озвучила цю ідею під час зустрічі з послами країн-членів ЄС у середу, хоча на цьому етапі вона не наважилася висунути конкретних пропозицій.

Цей захід дозволить європейським прокурорам притягувати до відповідальності осіб, які перебувають у межах самого блоку та порушують правила щодо співпраці з російськими та білоруськими суб’єктами, що перебувають під санкціями, або беруть участь у заборонених операціях.

Нині забезпеченню дотримання санкцій ЄС заважають розбіжності у національних законах та різні підходи прокурорів у 27 столицях.

Наразі до компетенції Європейської прокуратури (EPPO) входить розслідування та притягнення до відповідальності за тяжкі злочини організованої злочинності, зокрема відмивання грошей, корупцію та транскордонне шахрайство. Забезпечення дотримання міжнародних санкцій стане важливим доповненням до її повноважень.

У липні ЄС затвердив свій 21-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти експорту нафти та газу, фінансових послуг та криптобірж, що використовуються для переказу коштів у російські установи.

Нагадаємо, 10 серпня Управління державної безпеки та розвідки Австрії заявило про розкриття міжнародної схеми, в рамках якої віденська компанія постачала обладнання, яке використовувалося для виробництва двигунів для російських ракет та винищувачів в обхід санкцій Європейського Союзу.

У липні суд у Фінляндії визнав винним у порушенні європейських санкцій фінського бізнесмена Рісто Рііхімякі, який займався експортом вантажівок і причепів до сусідньої Росії. Його засудили до 3 років і 8 місяців позбавлення волі.

В лютому Німеччина заарештувала 5 осіб за підозрами в оборонних закупівлях для Росії.