СМИ: Каллас хочет, чтобы Европейская прокуратура расследовала случаи обхода санкций против РФ

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас предложила, чтобы Европейская прокуратура (EPPO) могла возбуждать дела против компаний и лиц, помогающих России обходить санкции и поддерживать её войну в Украине.

Об этом изданию Politico рассказали дипломаты, знакомые с ходом обсуждений, пишет "Европейская правда".

Каллас предложила передать надзор за делами, связанными с обходом санкций, Европейской прокуратуре в Люксембурге, чтобы это ведомство расследовало случаи поставок товаров, подпадающих под санкции, в Россию или отмывания денег в пользу Кремля.

По словам двух дипломатов, Каллас озвучила эту идею во время встречи с послами стран-членов ЕС в среду, хотя на данном этапе она не решилась выдвинуть конкретных предложений.

Эта мера позволит европейским прокурорам привлекать к ответственности лиц, находящихся на территории самого блока и нарушающих правила сотрудничества с российскими и белорусскими субъектами, подпадающими под санкции, или участвующих в запрещенных операциях.

В настоящее время обеспечению соблюдения санкций ЕС мешают расхождения в национальном законодательстве и разные подходы прокуроров в 27 столицах.

В настоящее время в компетенцию Европейской прокуратуры (EPPO) входит расследование и привлечение к ответственности за тяжкие преступления организованной преступности, в частности отмывание денег, коррупцию и трансграничное мошенничество. Обеспечение соблюдения международных санкций станет важным дополнением к её полномочиям.

В июле ЕС утвердил свой 21-й пакет санкций против России, направленный против экспорта нефти и газа, финансовых услуг и криптобирж, используемых для перевода средств в российские учреждения.

Напомним, 10 августа Управление государственной безопасности и разведки Австрии заявило о раскрытии международной схемы, в рамках которой венская компания поставляла оборудование, использовавшееся для производства двигателей для российских ракет и истребителей в обход санкций Европейского Союза.

В июле суд в Финляндии признал виновным в нарушении европейских санкций финского бизнесмена Ристо Риихимяки, который занимался экспортом грузовиков и прицепов в соседнюю Россию. Его приговорили к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы.

В феврале Германия арестовала 5 человек по подозрению в оборонных закупках для России.