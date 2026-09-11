У Лондоні затримали сімох людей після нападу з ножем у ресторані KFC

У четвер вдень на південному сході Лондона сталася сутичка, в результаті якої четверо людей отримали ножові поранення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Інцидент стався у ресторані швидкого харчування KFC. За словами свідків, чоловік, озброєний мачете, напав на відвідувачів закладу.

Речник Столичної поліції повідомив, що на місці події було виявлено чотирьох чоловіків із ножовими пораненнями. Усіх їх доставила до лікарні Лондонська служба швидкої допомоги. За даними поліції, одна людина перебуває у критичному стані.

Правоохоронці заарештували сімох осіб, причетних до інциденту, вони залишаються під вартою.

У четвер вдень частина вулиці Хай-стріт в районі Бромлі була закрита, а деякі автобусні маршрути були змінені.

Минулого тижня писали, що 32-річний громадянин України, підозрюваний у жорстокому нападі з ножем на свого співвітчизника та погрозах йому смертю, був депортований з Польщі.

Наприкінці серпня на залізничному вокзалі в німецькому Розенхаймі на жінку з Ірландії було скоєно смертельний напад з ножем.

У липні троє людей постраждали внаслідок нападу з ножем у північній частині Парижа, нападник, ймовірно, діяв з ісламістських мотивів.