В Лондоне задержали семерых человек после нападения с ножом в ресторане KFC

В четверг днём на юго-востоке Лондона произошла стычка, в результате которой четверо человек получили ножевые ранения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Инцидент произошел в ресторане быстрого питания KFC. По словам свидетелей, мужчина, вооруженный мачете, напал на посетителей заведения.

Представитель столичной полиции сообщил, что на месте происшествия были обнаружены четверо мужчин с ножевыми ранениями. Всех их доставила в больницу Лондонская служба скорой помощи. По данным полиции, один человек находится в критическом состоянии.

Правоохранители арестовали семерых человек, причастных к инциденту, они остаются под стражей.

В четверг днём часть улицы Хай-стрит в районе Бромли была перекрыта, а некоторые автобусные маршруты были изменены.

На прошлой неделе сообщалось, что 32-летний гражданин Украины, подозреваемый в жестоком нападении с ножом на своего соотечественника и угрозах ему смертью, был депортирован из Польши.

В конце августа на железнодорожном вокзале в немецком Розенхайме на женщину из Ирландии было совершено смертельное нападение с ножом.

В июле трое человек пострадали в результате нападения с ножом в северной части Парижа; нападавший, вероятно, действовал из исламистских мотивов.