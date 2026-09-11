Єврокомісар прокоментував інцидент з літаком Зеленського та дроном

Російські провокації вчинені за допомогою дронів чи диверсій, серед яких інцидент з літаком президента України Володимира Зеленського, підвищують рівень небезпеки для цивільної авіації в Євросоюзі.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс під час спілкування з журналістами.

У Єврокомісії відреагували на інцидент з загрозою для літака Зеленського в Молдові.

"Нам справді потрібно визнати, що російські провокації… за допомогою дронів чи диверсій стають частішими. І це робить життя, зокрема цивільне життя в державах-членах ЄС, більш загрозливим і небезпечним", – заявив Кубілюс.

Він додав, що тепер питання полягає "в тому, як зупинити таку діяльність Росії".

"Щодо інциденту з президентом Зеленським, так званого інциденту в Молдові – як сказав президент Зеленський, це, можливо, не було прямою агресією проти літака президента – але… цілком зрозуміло, що ситуація стає все більш небезпечною також для цивільної авіації в сусідніх країнах", – наголосив єврокомісар.

За його словами, це вимагає від ЄС "бути ще більш проактивними у розбудові наших оборонних спроможностей".

Посадовець підкреслив, що саме це є метою діяльності Альянсу дронів ЄС-України – "бути готовими реагувати на будь-які провокації, що можуть виникнути".

Також Кубілюс нагадав, що ситуація з літаком Зеленського – "не перший інцидент, коли лідери країн або лідери інституцій перебувають під певною загрозою".

"Я сам пам’ятаю, як подорожував із Президенткою Комісії Урсулою фон дер Ляєн минулого року країнами Східного флангу, і в Болгарії наші пілоти стикалися з дійсно неабиякими проблемами через глушіння навігаційних сигналів, що також є дуже небезпечним для цивільної авіації", – пригадав європосадовець.

Як повідомляла "Європейська правда", в уряді Молдови підтвердили, що виліт президента України з Молдови до Норвегії 7 вересня затримався через дрони у повітряному просторі країни.

Зеленський з першою леді перебували у Норвегії 8-9 вересня. Основною причиною візиту став похорон короля Гаральда V, на який прибули багато іноземних гостей. Паралельно український президент мав серію зустрічей, у тому числі – з керівниками оборонних компаній щодо антибалістичної програми "Фрея".

11 вересня у Брюсселі розпочало роботу установче засідання Альянсу дронів ЄС та України, до якого увійшли дев’ять українських та дев’ять європейських компаній.