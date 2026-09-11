Еврокомиссар прокомментировал инцидент с самолетом Зеленского и дроном

Российские провокации, совершаемые с помощью дронов или диверсий, в том числе инцидент с самолетом президента Украины Владимира Зеленского, повышают уровень опасности для гражданской авиации в Евросоюзе.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс во время общения с журналистами.

В Еврокомиссии отреагировали на инцидент, представлявший угрозу для самолета Зеленского в Молдове.

"Нам действительно нужно признать, что российские провокации… с помощью дронов или диверсий становятся все чаще. И это делает жизнь, в частности гражданскую жизнь в государствах-членах ЕС, более угрожающей и опасной", – заявил Кубилюс.

Он добавил, что теперь вопрос заключается "в том, как остановить такую деятельность России".

"Что касается инцидента с президентом Зеленским, так называемого инцидента в Молдове – как сказал президент Зеленский, это, возможно, не было прямой агрессией против самолета президента – но… вполне понятно, что ситуация становится все более опасной также для гражданской авиации в соседних странах", – подчеркнул еврокомиссар.

По его словам, это требует от ЕС "быть еще более проактивными в развитии наших оборонных возможностей".

Чиновник подчеркнул, что именно в этом заключается цель деятельности Альянса дронов ЕС-Украина – "быть готовыми реагировать на любые провокации, которые могут возникнуть".

Также Кубилюс напомнил, что ситуация с самолетом Зеленского – "не первый инцидент, когда лидеры стран или руководители институтов находятся под определенной угрозой".

"Я сам помню, как в прошлом году путешествовал с председателем Комиссии Урсулой фон дер Ляйен по странам Восточного фланга, и в Болгарии наши пилоты сталкивались с действительно серьезными проблемами из-за подавления навигационных сигналов, что также очень опасно для гражданской авиации", – вспомнил еврочиновник.

Как сообщала "Европейская правда", в правительстве Молдовы подтвердили, что вылет президента Украины из Молдовы в Норвегию 7 сентября задержался из-за дронов в воздушном пространстве страны.

Зеленский с первой леди находились в Норвегии 8–9 сентября. Основной причиной визита стали похороны короля Харальда V, на которые прибыли многие иностранные гости. Параллельно украинский президент провел серию встреч, в том числе с руководителями оборонных компаний по поводу антибаллистической программы "Фрейя".

11 сентября в Брюсселе начало работу учредительное заседание Альянса дронов ЕС и Украины, в который вошли девять украинских и девять европейских компаний.