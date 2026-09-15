Европарламент снова лишил иммунитета одиозного польского политика Брауна

Европейский парламент лишил неприкосновенности депутата Европарламента Гжегожа Брауна в связи с его отрицанием Холокоста.

Об этом сообщает RMF24, передает "Европейская правда".

Европейский парламент в Страсбурге проголосовал за лишение Гжегожа Брауна иммунитета во вторник, 15 сентября.

На прошлой неделе комитет по правовым вопросам Европейского парламента на закрытом заседании проголосовал за снятие иммунитета с политика.

Голосование во вторник в Европейском парламенте не означает, что депутата Европарламента признают виновным, но оно позволяет национальным судебным органам провести расследование или судебное разбирательство.

На этот раз политика судят за то, что он, по версии польской прокуратуры, во время онлайн-дискуссии 27 сентября 2025 года отрицал использование газовых камер для массовых убийств в Аушвице-Биркенау и Майданеке.

Напомним, в июле Браун и другие ультраправые активисты провели свою акцию, приуроченную к 85-й годовщине массового убийства еврейского населения в польском Едвабном. Активисты во главе с Гжегожем Брауном установили крест и мемориальную доску неподалеку, в очередной раз отрицая вину поляков в этом преступлении.

В марте Европейский парламент уже проголосовал за лишение иммунитета польского евродепутата Гжегожа Брауна за уничтожение флагов Украины и ЕС, а также за отрицание Холокоста.

До этого Европарламент дважды голосовал за лишение Брауна иммунитета – за уничтожение ханукальных свечей в Сейме и нарушение физической неприкосновенности гинеколога в Олеснице.

А недавно польская прокуратура возбудила дело в связи с уничтожением памятника УПА этим одиозным политиком.