В Єврокомісії засудили Росію за маніпуляції після інциденту з данським вертольотом

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс засудив спроби Росії маніпулювати щодо інциденту з вертольотом та "звинувачувати Данію".

Про це він написав в X, передає "Європейська правда"

Єврокомісар реагував на коментарі російського посла у Копенгагені, який заявив, що це данський військовий гелікоптер "спровокував" російський фрегат своїми маневрами.

"Росія маніпулює та звинувачує Данію. Я повністю довіряю [данським] словам та доказам. Росія демонструє намір ескалації. Росія має знати: гібридні атаки проти Європи зустрінуть сильну та єдину європейську гібридну оборону!", – написав Кубілюс.

Нагадаємо, Данія викликала російського посла після того, як у понеділок російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в бік данського вертольота.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, коментуючи інцидент, заявила, що Росія посилила гібридну війну проти Європи.