В Еврокомиссии осудили Россию за манипуляции после инцидента с датским вертолетом

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс осудил попытки России манипулировать ситуацией вокруг инцидента с вертолетом и "обвинять Данию".

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда"

Еврокомиссар отреагировал на комментарии российского посла в Копенгагене, который заявил, что именно датский военный вертолёт "спровоцировал" российский фрегат своими манёврами.

"Россия манипулирует и обвиняет Данию. Я полностью доверяю [датским] словам и доказательствам. Россия демонстрирует намерение эскалации. Россия должна знать: гибридные атаки против Европы встретят сильную и единую европейскую гибридную оборону!", – написал Кубилюс.

Напомним, Дания вызвала российского посла после того, как в понедельник российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в сторону датского вертолёта.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя инцидент, заявила, что Россия усилила гибридную войну против Европы.