В Польше завершилась воздушная тревога из-за российских дронов над западом Украины

В Польше отменили воздушную тревогу, объявленную в приграничных районах Люблинского и Подкарпатского воеводств из-за российских БпЛА над западными областями Украины.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Около 7:30 по местному времени Оперативное командование ВС Польши сообщило об устранении угрозы, из-за которой поднимались истребители, и о возвращении сил и средств к обычному режиму.

Отметили, что нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было.

В то же время Правительственный центр безопасности сообщил об отмене предупреждения, которое было объявлено для ряда приграничных районов, включая Перемышль, Жешув и Люблин.

Напомним, около 7:00 по польскому времени (8:00 по киевскому) в Польше подняли авиацию и приостановили работу аэропортов Жешува и Люблина из-за российских реактивных БпЛА над западом Украины.

Как известно, в течение последних нескольких дней Россия нанесла ряд ударов в непосредственной близости от границ Украины с Польшей. Первыми целями стали АЗС возле КПП "Ягодин – Дорогуск" и локомотив украинского пассажирского поезда в 2 км от границы.

В ночь на 13 сентября беспилотник попал в грузовик недалеко от пограничного перехода "Ягодин – Дорогуск".

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о планах ускорить движение на границе с Украиной, чтобы не создавать скопления транспорта, который может стать целью для российских атак. Также планируется усилить охрану пунктов пропуска.