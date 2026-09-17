В Латвии возбудили дело в связи с угрозами теракта от прокремлевской группировки

Латвийская Служба государственной безопасности (СГБ) возбудила уголовное дело по факту угроз совершения террористических актов против латвийских предприятий, поставляющих вооружение Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Таким образом латвийская спецслужба отреагировала на ультиматум, обнародованный прокремлевской группировкой.

Отмечается, что прокремлевская группировка под названием Global Citizens Against War 1984 8 сентября этого года опубликовала на своем сайте требование к Латвии прекратить поставки оружия и боеприпасов в Украину. В противном случае группировка угрожала совершить террористические акты против конкретных латвийских предприятий.

10 сентября в рамках уголовного производства СДБ задержала в Риге одного человека, а также провела процессуальные действия в рамках уголовного производства по месту его жительства и в его автомобиле.

В настоящее время служба анализирует носители данных и другие предметы, изъятые в ходе обыска. Подозреваемый взят под стражу.

В своем ультиматуме группировка выдвинула аналогичные требования также к Польше и Португалии, угрожая в случае их невыполнения совершить действия против нескольких предприятий этих стран.

Уголовное производство возбуждено в соответствии с частью второй статьи 79.6 Уголовного кодекса.

Напомним, в США выдвинули обвинения нескольким гражданам РФ в предполагаемом финансировании терроризма и сговоре с целью организации покушений на убийство по всему миру.

Ранее в Великобритании гражданину страны предъявили обвинение в сотрудничестве с иностранной разведкой и подготовке диверсионного акта; по версии британской прокуратуры, мужчина мог поддерживать контакты с группировкой, связанной с российской военной разведкой.

До этого в Румынии задержали гражданина России, которого подозревают в подготовке диверсий.