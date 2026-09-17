Франція про погрози Трампа на адресу ЄС: він нічого не вирішує

Міністр Франції у справах Європи Бенжамен Аддад, коментуючи нещодавні погрози американського президента Дональда Трампа, заявив, що Сполучені Штати не мають права накладати вето на геополітичні рішення ЄС.

Заяву французького міністра наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Коментар Аддада стосувався погроз Трампа на адресу ЄС у зв’язку з пропозицією президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн зробити Канаду асоційованим членом.

"Не Сполученим Штатам – і нікому іншому – вирішувати, яким політичним і геополітичним курсом слід рухатися європейцям", – сказав він.

Нагадаємо, 16 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір співпрацювати з канадським прем’єр-міністром Марком Карні над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС.

У відповідь на це Трамп пригрозив ЄС новими митами або обмеженням торгівлі.

В Єврокомісії, коментуючи погрози Трампа, заявили, що партнерство між ЄС та Канадою не спрямоване проти якихось інших країн.