Франция об угрозах Трампа в адрес ЕС: он ничего не решает

Министр Франции по делам Европы Бенжамен Аддад, комментируя недавние угрозы американского президента Дональда Трампа, заявил, что Соединённые Штаты не имеют права налагать вето на геополитические решения ЕС.

Заявление французского министра приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Комментарий Аддада касался угроз Трампа в адрес ЕС в связи с предложением председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен сделать Канаду ассоциированным членом ЕС.

"Не Соединенным Штатам – и никому другому – решать, каким политическим и геополитическим курсом следует двигаться европейцам", – сказал он.

Напомним, 16 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении сотрудничать с канадским премьер-министром Марком Карни над тем, чтобы открыть для Канады возможность стать первым ассоциированным членом ЕС.

В ответ на это Трамп пригрозил ЕС новыми пошлинами или ограничением торговли.

В Еврокомиссии, комментируя угрозы Трампа, заявили, что партнерство между ЕС и Канадой не направлено против каких-либо других стран.