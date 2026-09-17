Карни ответил на угрозы Трампа в адрес ЕС за предложение Канаде ассоциированного членства

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что потепление отношений его страны с Европейским Союзом является "положительным" процессом, и Оттава не поддастся давлению, чтобы отказаться от этих отношений.

Об этом он заявил в четверг, 17 сентября, во время общения с журналистами, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Комментарий Карни прозвучал после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести "серьезные пошлины" против ЕС, если Канада станет ассоциированным членом.

"Этот союз – это позитивный процесс. Вот мой ответ американскому президенту", – сказал премьер-министр Канады.

По его словам, "более сильная, более устойчивая Канада станет более эффективным партнером для Соединенных Штатов".

"Канадцы едины в том, что никто не будет нам указывать, на каком языке говорить. Никто не будет диктовать нам нашу культуру или с кем мы можем заключать соглашения", – сказал он.

Напомним, 16 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении сотрудничать с канадским премьер-министром Марком Карни над тем, чтобы открыть для Канады возможность стать первым ассоциированным членом ЕС.

Карни заявил, что Оттава заинтересована в глубоком партнерстве с Европой – после предложения председателя Еврокомиссии об ассоциированном членстве в ЕС для Канады, которое он приветствовал, но прямо не поддержал.