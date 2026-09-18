МЗС РФ викликало британську дипломатку, звинуватило Лондон у співучасті в тероризмі

МЗС Росії заявило про виклик тимчасової повіреної у справах Британії Данае Долакії, щоб висловити протест через поставки Києву безпілотників і інших систем озброєння.

Про це йдеться у заяві російського відомства, передає "Європейська правда".

Британській дипломатці заявили, що лінія Лондона нібито підпорядкована меті затягування та ескалації збройного конфлікту і лише віддаляє перспективу його політичного врегулювання.

"Підкреслюється, що, здійснюючи масові поставки далекобійної наступальної зброї, Лондон ставить себе в становище співучасника кривавих злочинів київського режиму, які не можна охарактеризувати інакше, як тероризм і воєнні злочини", – йдеться у заві МЗС РФ.

Російське відомство пригрозило британській дипломатці тим, що російська сторона залишає за собою право на "необхідні заходи у відповідь у рамках реалізації права на самооборону".

"Підтверджено, що будь-які британські військові об’єкти в Україні, які використовуються для ударів по російській території, є законною ціллю. Підкреслено, що вся відповідальність за можливий подальший несприятливий розвиток ситуації лежить на Лондоні", – йдеться у повідомленні.

Раніше у МЗС Росії пригрозили, що можуть атакувати військові цілі Великої Британії на території України та "за її межами" у відповідь на українські удари з використанням британської зброї.

Погрози з боку Москви пролунали після того, як британський прем’єр-міністр Енді Бернем 24 серпня оголосив про рішення поділитися технологією виробництва ракет Storm Shadow з Україною.

Наступного дня радник правителя Кремля Андрєй Федоров заявив, що британські заводи з виробництва дронів та компонентів до ракет можуть зіштовхнутися з атаками з "невідомих джерел".

Москва вже неодноразово погрожувала Лондону за військову допомогу Україні. Раніше Росія звинуватила Велику Британію в "навмисному прагненні до ескалації" після того, як ЗМІ повідомили, що безпілотники британського виробництва начебто використовувалися під час ударів по цілях на території РФ.