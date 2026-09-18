МИД РФ вызвал британскую дипломатку, обвинил Лондон в соучастии в терроризме

МИД России заявил о вызове временного поверенного в делах Великобритании Данаэ Долакии, чтобы выразить протест в связи с поставками Киеву беспилотников и других систем вооружения.

Об этом говорится в заявлении российского ведомства, передает "Европейская правда".

Британской дипломатке заявили, что линия Лондона якобы подчинена цели затягивания и эскалации вооруженного конфликта и лишь отдаляет перспективу его политического урегулирования.

"Подчеркивается, что, осуществляя массовые поставки дальнобойного наступательного оружия, Лондон ставит себя в положение соучастника кровавых преступлений киевского режима, которые нельзя охарактеризовать иначе, как терроризм и военные преступления", – говорится в заявлении МИД РФ.

Российское ведомство пригрозило британской дипломатке тем, что российская сторона оставляет за собой право "на необходимые ответные меры в рамках реализации права на самооборону".

"Подтверждено, что любые британские военные объекты в Украине, используемые для нанесения ударов по российской территории, являются законной целью. Подчеркнуто, что вся ответственность за возможное дальнейшее неблагоприятное развитие ситуации лежит на Лондоне", – говорится в сообщении.

Ранее в МИД России пригрозили, что могут атаковать военные цели Великобритании на территории Украины и "за ее пределами" в ответ на украинские удары с использованием британского оружия.

Угрозы со стороны Москвы прозвучали после того, как британский премьер-министр Энди Бернем 24 августа объявил о решении поделиться с Украиной технологией производства ракет Storm Shadow.

На следующий день советник главы Кремля Андрей Федоров заявил, что британские заводы по производству дронов и компонентов для ракет могут подвергнуться атакам из "неизвестных источников".

Москва уже неоднократно угрожала Лондону за военную помощь Украине. Ранее Россия обвинила Великобританию в "намеренном стремлении к эскалации" после того, как СМИ сообщили, что беспилотники британского производства якобы использовались при нанесении ударов по целям на территории РФ.