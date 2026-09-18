Єврокомісія наразі не планує розширювати ідею асоційованого членства за межі Канади

Європейська комісія наразі не планує обговорювати можливість запровадження запропонованого статусу "асоційованого члена" ЄС для країн, окрім Канади.

Про це заявила речниця Єврокомісії Аріанна Подеста на брифінгу в Брюсселі у п’ятницю, 18 вересня, передає Politico, пише "Європейська правда".

Вона зазначила, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрінеться з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Альбанезе на полях Генеральної Асамблеї ООН наступного тижня.

На запитання про можливість обговорення ідеї асоційованого членства з Австралією Подеста відкинула цю гіпотезу.

"Ми маємо дуже міцні та тісні відносини з нашими австралійськими партнерами. Усе інше – це суцільні спекуляції, і ми не будемо в це вступати", – відповіла вона.

Нагадаємо, 16 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір співпрацювати з канадським прем’єр-міністром Марком Карні над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС.

У відповідь на це президент США Дональд Трамп пригрозив ЄС новими митами або обмеженням торгівлі.

А президентка Європейського парламенту Роберта Метсола заявила, що Австралія та Нова Зеландія можуть піти за прикладом Канади й стати "асоційованими членами" Європейського Союзу.