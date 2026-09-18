Еврокомиссия пока не планирует распространять концепцию ассоциированного членства за пределы Канады
Европейская комиссия пока не планирует обсуждать возможность введения предложенного статуса "ассоциированного члена" ЕС для стран, кроме Канады.
Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста на брифинге в Брюсселе в пятницу, 18 сентября, передает Politico, пишет "Европейская правда".
Она отметила, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе.
На вопрос о возможности обсуждения идеи ассоциированного членства с Австралией Подеста отвергла эту гипотезу.
"У нас очень прочные и тесные отношения с нашими австралийскими партнерами. Все остальное – это сплошные спекуляции, и мы не будем в это вступать", – ответила она.
Напомним, 16 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении сотрудничать с канадским премьер-министром Марком Карни над тем, чтобы открыть для Канады возможность стать первым ассоциированным членом ЕС.
В ответ на это президент США Дональд Трамп пригрозил ЕС новыми пошлинами или ограничением торговли.
А председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что Австралия и Новая Зеландия могут последовать примеру Канады и стать "ассоциированными членами" Европейского Союза.