Сибига рассказал о приоритетах Украины на встрече министров ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл в Ирландию на неформальную встречу глав МИД стран Европейского Союза.

Об этом он сообщил в X, пишет "Европейская правда".

Сибига подчеркнул, что прибыл в ирландский Уиклоу после очередной волны усиленных российских атак на украинские города, гражданскую инфраструктуру и свободу судоходства в Черном море. По его словам, эта эскалация со стороны РФ требует от ЕС "обсуждения решительных мер, поддержки Украины и способов лишения России средств и ресурсов для продолжения её войны".

Глава МИД обозначил повестку дня встречи министров иностранных дел: укрепление противовоздушной и противоракетной обороны Украины, более жесткие санкции и давление на Россию, дополнительная поддержка в сферах обороны и энергетики в преддверии зимы, а также прогресс в открытии кластеров по вступлению в ЕС.

"Чем больше возможностей получит Украина и чем меньше ресурсов останется у России для ведения войны, тем ближе мы приблизимся к всеобъемлющему и прочному миру", – подчеркнул украинский министр.

Как писала "Европейская правда", во время неформального заседания министров иностранных дел Евросоюза в Уиклоу 2 сентября будет обсуждаться реакция Германии и ЕС на появление российского дрона со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, а также новые санкции против России.

1 сентября главный дипломат ЕС Кая Каллас призвала передать Украине перехватчики, срок хранения которых истекает.

Отдельно сообщалось, что в ЕС обсуждают детали нового пакета санкций против России; в санкционные списки могут попасть около 1600 физических и юридических лиц.