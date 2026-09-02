В Швеции созвали Совет нацбезопасности после заявлений Берлина, что за инцидентом в Лейпциге стоит РФ

В Швеции прошло заседание Совета национальной безопасности в связи с заявлением правительства Германии о причастности России к появлению дрона со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига.

Об этом сообщил премьер-министр Ульф Кристерссон, пишет "Европейская правда".

Кристерссон сообщил, что в Стокгольме только что завершилось заседание Совета по национальной безопасности, которое решили созвать после заявления Германии об ответственности России за неудавшуюся атаку с использованием дрона в аэропорту Лейпцига.

"На встрече военная разведка и служба безопасности Швеции поделились с правительством своей оценкой ситуации с российской гибридной угрозой для Швеции. Правительство считает, что события в Лейпциге следует рассматривать как часть все более активных гибридных действий России, характеризующихся растущей рискованностью и безразличием", – заявил премьер Швеции.

"Цель действий России – подорвать поддержку Украины со стороны Европы, усилить давление на наши общества, посеять раскол и страх. Но у России это не получится", – добавил Кристерссон.

Напомним, 1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры, среди которых – закрытие генконсульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине. В связи с этим министр иностранных дел Йоханн Вадефуль вызвал российского посла.

ЕС и несколько стран-членов также вызвали российских дипломатов из-за инцидента в Лейпциге.

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