Молдова выразит России протест за открытие избирательных участков в Приднестровье

Министерство иностранных дел Молдовы направит ноту протеста в посольство России в Кишиневе в связи с тем, что на выборах в Госдуму РФ российские власти намерены открыть избирательные участки в непризнанном Приднестровье.

Об этом 2 сентября заявил глава МИД Молдовы Михай Попшой, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Министр подчеркнул, что власти Молдовы разрешили открытие только одного участка – в посольстве РФ в Кишиневе.

"Любой другой участок, который откроют без разрешения конституционных органов власти Молдовы, – это недружественный шаг. И мы доведем это до сведения России, направив ноту протеста", – сказал Попшой, отметив, что в настоящее время нота протеста находится на стадии передачи в посольство РФ.

Ранее "глава" Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что в сентябре во время выборов в Госдуму РФ откроет в Приднестровье 17 избирательных участков.

В ответ на это в МИД Молдовы заявили, что открытие Россией в Приднестровье участков для выборов в Госдуму неприемлемо без согласования с конституционными органами власти Молдовы.

Напомним, что в мае президент РФ Владимир Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей непризнанного Приднестровья. Совершеннолетним жителям региона разрешили подавать заявления, даже если они не проживают постоянно в России, не подтвердили владение русским языком и знание российской истории и законодательства.

После этого президент Молдовы Майя Санду заявила, что указ Путина об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям непризнанного Приднестровья может быть использован с целью мобилизации жителей молдавского региона на войну против Украины.