Сибіга закликав до повного ембарго ЄС на постачання глинозему до Росії

Глава МЗС Андрій Сибіга закликав колег із країн ЄС до посилення тиску на Росію, зокрема до запровадження повного ембарго на постачання глинозему і алюмінієвих руд до Росії.

Про це він сказав під час у неформальної зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів Європейського Союзу у форматі "Гімніх" в Ірландії, передає "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

Новину оновлено о 17:06 коментарем МЗС з роз'ясненням позиції міністра.

Першим пріоритетом Андрій Сибіга назвав протидію російській ескалації та просування мирних зусиль.

Другим ключовим напрямом глава МЗС назвав посилення тиску на агресора.

"Андрій Сибіга закликав Європейський Союз та держави ЄС чинити максимальний і невпинний тиск на російську воєнну машину, не даючи Москві можливості адаптуватися до санкцій", – йдеться у повідомленні.

Україна, як зазначається, запропонувала конкретні заходи, зокрема цільові санкції проти балістичних виробництв Росії, обмеження проти низки російських юридичних та фізичних осіб, а також супутникової системи "Рассвет".

Крім того, глава МЗС закликав до повного ембарго на поставки глинозему до Росії, посилення заходів проти російського "тіньового флоту", санкцій проти "Росатому" та "Роскосмосу", а також запровадження суворих обмежень на поїздки громадян Росії до Європи, аби протидіяти російським диверсіям у Європі.

"Ми закликаємо ЄС запровадити повне ембарго на постачання глинозему та алюмінієвих руд до Росії. Ця сировина має вирішальне значення для російського військово-промислового комплексу, зокрема для авіакосмічної галузі, виробництва ракет та бронетехніки. Позбавлення Росії глинозему безпосередньо знизить її спроможність виробляти зброю", – пояснили в МЗС на запит "Європейської правди" позицію міністра.

Варто зазначити, що питання заборони експорту до Росії глинозему є чутливим для Ірландії, яка в цьому півріччі головує в Радії ЄС.

Ірландський завод Aughinish, найбільший в Європі завод з переробки глинозему та одне із п’яти таких підприємств у ЄС, опинився в центрі міжнародного скандалу після того, як опубліковане цього року розслідування газети Irish Times вказало на те, що продукція заводу продавалася торговельній компанії, яка постачає продукцію до великого військово-промислового центру в Росії.

Aughinish розташований у графстві Лімерик і належить російській алюмінієвій групі Rusal.

За даними The Irish Times, у першій половині 2026 року завод відправив до Росії 422 474 тонни глинозему – сировини для виробництва алюмінію – на суму 119,5 млн євро.

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін у липні в інтерв’ю "Європейській правді" заявив, що хотів би припинити експорт до РФ оксиду алюмінію, який може використовуватися в російській оборонній промисловості.

Перед цим під час візиту президента Володимира Зеленського до Дубліна Мартін повідомив, що його країна вже завершує розслідування повідомлень про експорт до Росії глинозему – сировини для виробництва алюмінію.

Це питання привернуло також увагу Європейської комісії.

Водночас на тлі суперечок Ірландія наголошує на потребі ЄС в глиноземі.