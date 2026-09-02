Сибига призвал к полному эмбарго ЕС на поставки глинозема в Россию

Глава МИД Андрей Сибига призвал коллег из стран ЕС усилить давление на Россию, в частности ввести полное эмбарго на поставки глинозема и алюминиевых руд в Россию.

Об этом он сказал во время неформальной встречи министров иностранных дел государств-членов Европейского Союза в формате "Гимних" в Ирландии, передает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД.

Новость обновлена в 17:06 комментарием МИД с разъяснением позиции министра.

Первым приоритетом Андрей Сибига назвал противодействие российской эскалации и продвижение мирных усилий.

Вторым ключевым направлением глава МИД назвал усиление давления на агрессора.

"Андрей Сибига призвал Европейский Союз и государства ЕС оказывать максимальное и неустанное давление на российскую военную машину, не давая Москве возможности адаптироваться к санкциям", – говорится в сообщении.

Украина, как отмечается, предложила конкретные меры, в частности целевые санкции против российских предприятий по производству баллистических ракет, ограничения в отношении ряда российских юридических и физических лиц, а также спутниковой системы "Рассвет".

Кроме того, глава МИД призвал к введению полного эмбарго на поставки глинозема в Россию, ужесточению мер против российского теневого флота, санкциям против "Росатома" и "Роскосмоса", а также введению строгих ограничений на поездки граждан России в Европу с целью противодействия российским диверсиям в Европе.

"Мы призываем ЕС ввести полное эмбарго на поставки глинозема и алюминиевых руд в Россию. Это сырье имеет решающее значение для российского военно-промышленного комплекса, в частности для аэрокосмической отрасли, производства ракет и бронетехники. Лишение России глинозема напрямую снизит ее способность производить оружие", – пояснили в МИД в ответ на запрос "Европейской правды", изложив позицию министра.

Стоит отметить, что вопрос о запрете экспорта глинозема в Россию является чувствительным для Ирландии, которая в этом полугодии председательствует в Совете ЕС.

Ирландский завод Aughinish, крупнейший в Европе завод по переработке глинозема и одно из пяти таких предприятий в ЕС, оказался в центре международного скандала после того, как опубликованное в этом году расследование газеты Irish Times указало на то, что продукция завода продавалась торговой компании, поставляющей продукцию в крупный военно-промышленный центр в России.

Aughinish расположен в графстве Лимерик и принадлежит российской алюминиевой группе "Русал".

По данным The Irish Times, в первой половине 2026 года завод отправил в Россию 422 474 тонны глинозема – сырья для производства алюминия – на сумму 119,5 млн евро.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин в июле в интервью "Европейской правде" заявил, что хотел бы прекратить экспорт в РФ оксида алюминия, который может использоваться в российской оборонной промышленности.

До этого во время визита президента Владимира Зеленского в Дублин Мартин сообщил, что его страна уже завершает расследование сообщений об экспорте в Россию глинозема – сырья для производства алюминия.

Этот вопрос также привлек внимание Европейской комиссии.

В то же время на фоне споров Ирландия подчеркивает потребность ЕС в глиноземе.