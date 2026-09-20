Польша расширит сеть сирен из-за ударов РФ вблизи украинско-польской границы

Министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский заявил, что его страна активизирует подготовку к гражданской обороне вдоль своей восточной границы, установив более 1000 автоматических сирен оповещения.

Об этом он объявил во время брифинга в Люблине, сообщило Польское радио, передает "Европейская правда".

Кервинский отметил, что Россия изменила свою тактику, и пограничные переходы и другая инфраструктура вблизи границы все чаще становятся объектами атак со стороны реактивных беспилотников и ракет.

"Мы все чаще прибегаем к средствам, предназначенным для противодействия этим угрозам", – сказал он.

Польский министр отметил, что в начале 2024 года в регионе было лишь около 30 действующих сирен, которые можно было активировать дистанционно, тогда как сегодня их количество составляет почти 350. Он отметил, что Польша планирует установить более 1000 автоматических сирен оповещения.

Ранее в Польше объявили о усилении охраны пунктов пропуска на границе с Украиной из-за угрозы со стороны России. Также в нескольких районах на востоке Польши жителей предупреждают о проверках сирен воздушной тревоги.

16 сентября сообщалось, что более чем 100-километровый участок границы с Украиной оборудуют системой, которая будет дополнять физические барьеры и состоять, в частности, из средств мониторинга и детекторов движения.