СМИ: перед промежуточными выборами Трамп почти 900 раз упомянул Байдена

Президент США Дональд Трамп с начала 2026 года по меньшей мере 890 раз упоминал имя своего предшественника Джо Байдена в речах, интервью и постах в Truth Social.

Об этом свидетельствует анализ Reuters накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября, пишет "Европейская правда".

Анализ охватил упоминания Трампа о Байдене, начиная с января, когда избирательный цикл 2026 года начал обретать чёткие очертания. Данные агентства свидетельствуют, что Трамп упоминал Байдена не менее 210 раз в контексте экономики, 168 раз – миграции и 138 раз – внешней политики и национальной безопасности.

В целом упоминания прозвучали почти на 200 публичных мероприятиях и в интервью, а также примерно в 190 постах президента США в Truth Social.

Отмечается, что чаще всего Трамп обвиняет администрацию Байдена в инфляции, проблемах на границе с Мексикой, нехватке боеприпасов, а также в международных кризисах, в частности связанных с Ираном и войной в Украине.

В частности, во время июльской встречи НАТО в Турции Трамп 16 раз за один день упомянул Байдена.

В анализе отмечается, что президенты США традиционно критикуют своих предшественников, однако масштаб упоминаний Байдена Трампом спустя 20 месяцев после возвращения в Белый дом отличается своей регулярностью.

В этом контексте стоит отметить, что недавно Трамп заявил, что, пусть и с некоторым опозданием, он будет требовать от Европы оплатить помощь Украине, оказанную Соединёнными Штатами во время правления Байдена.

Также напомним, что у Байдена диагностировали агрессивную форму рака с метастазами в костях. В заявлении аппарата Байдена говорилось, что рак экс-президента США "характеризуется 9 баллами по шкале Глисона" (высокая степень злокачественности).

Трамп отреагировал на информацию об обнаруженном у Байдена раке и пожелал ему скорейшего выздоровления, но позже выразил удивление тем, что об онкологическом диагнозе его предшественника не стало известно раньше.