Трамп не знает, согласится ли Путин на трехстороннюю встречу с Зеленским в Майами

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность проведения трехсторонней встречи по вопросу прекращения войны с участием президента Украины Владимира Зеленского и правителя РФ Владимира Путина в Майами.

Как пишет "Европейская правда", об этом Трамп заявил на открытой части встречи с президентом Украины в Нью-Йорке.

Журналисты поинтересовались у Трампа, приедет ли, по его мнению, Путин по его приглашению на саммит G20 в Майами для трехсторонней встречи с участием Зеленского – как это ранее предлагал украинский президент.

"Ну, я не знаю", – ответил глава Белого дома.

Он напомнил, что встречался с Путиным на Аляске в августе прошлого года. По словам Трампа, российский лидер согласится на еще одну встречу, очевидно, имея в виду двусторонний формат.

"Я знаю, что он встретится, ведь у нас уже была встреча на Аляске. Думаю, он согласится на ещё одну. Что касается Майами – не знаю", – сказал президент США.

Трамп добавил, что Путин готов встретиться и якобы стремится к завершению войны.

"Он готов встретиться. Он готов. Он хотел бы, чтобы война закончилась. Я думаю, что они оба (Путин и Зеленский – ред.) хотят, чтобы война закончилась. Честно говоря, уже слишком много людей погибло, и они этого не хотят. Но я думаю, что они оба хотят, чтобы война закончилась", – ответил американский президент.

Президент США также сказал, что будет обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским удары Украины по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и возможность предоставления Киеву лицензий на производство ракет для Patriot.

В выступлении на Генеральной Ассамблее ООН президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости он готов применить "закон Грэма", касающийся санкций против России.