Заступниця генсека НАТО на зустрічі з Ченцовим обговорила підтримку України

Заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська прийняла у штаб-квартирі альянсу віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволода Ченцова.

Про це вона розповіла у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, на зустрічі вони обговорили непохитну підтримку України з боку НАТО.

"Ми не піддамося залякуванню з боку Росії, яка проводить кампанію ворожих дій. Ці дії лише спонукають нас робити ще більше для України. Безпека України тісно пов’язана з нашою власною", – зазначила Шекерінська.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський пояснив, чому Україна має стати членом НАТО та чому це, на його думку, відповідає інтересам не лише Києва.

На початку липня посол України при НАТО Альона Гетьманчук заявила, що мета вступу до Альянсу лишається незмінною, і все більше країн розуміють, що членство України більше в інтересах самого НАТО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу "не можуть бути наївними" щодо загрози, яку становить Росія.