Заместитель генерального секретаря НАТО на встрече с Ченцовым обсудила поддержку Украины

Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская приняла в штаб-квартире альянса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволода Ченцова.

Об этом она рассказала в социальной сети X, сообщает "Европейская правда".

По её словам, на встрече они обсудили непоколебимую поддержку Украины со стороны НАТО.

"Мы не поддадимся запугиванию со стороны России, которая ведёт кампанию враждебных действий. Эти действия лишь побуждают нас делать ещё больше для Украины. Безопасность Украины тесно связана с нашей собственной", – отметила Шекеринская.

Напомним, недавно Владимир Зеленский объяснил, почему Украина должна стать членом НАТО и почему это, по его мнению, отвечает интересам не только Киева.

В начале июля посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук заявила, что цель вступления в Альянс остается неизменной, и все больше стран понимают, что членство Украины больше в интересах самого НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Альянса "не могут быть наивными" в отношении угрозы, которую представляет Россия.