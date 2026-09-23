ЄС та Канада виділяють 211 млн євро на нову ініціативу зі спостереження за океаном

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єр-міністр Канади Марк Карні у середу оголосили про запуск Міжнародного альянсу OceanEye для глобальної системи спостереження за океаном.

Про це повідомили в Єврокомісії, передає "Європейська правда".

Міжнародний альянс OceanEye з глобальної системи спостереження за океаном, до якого наразі входять 30 країн-учасниць та Європейський Союз, має на меті сприяти безпечній навігації, прогнозуванню погоди, кліматичним прогнозам, захисту узбережжя та розвитку морської економіки.

"Ми повинні прислухатися до океану і набагато ретельніше його захищати. Проте система спостереження за океаном перебуває під величезним тиском. Глобальна мережа, яка забезпечує ці дані, стикається з критичним дефіцитом фінансування", – зазначила фон дер Ляєн.

Вона повідомила, що ЄС збільшив фінансування діяльності зі спостереження за океаном, виділивши стартовий внесок у розмірі 92 мільйонів євро. Канадський прем’єр-міністр заявив, що його країна витратить на ці цілі 82 мільйони канадських доларів (51 млн євро) протягом п’яти років.

Загалом фінансові зобов'язання від усіх країн-партнерів наразі становлять щонайменше 211 мільйонів євро.

Ці кошти підуть на підтримку мереж спостереження шляхом розробки технологій, а також розширення парку обладнання у відкритому морі та в космосі, зокрема датчиків і супутників.

"Океан, який ми поділяємо, не може бути осягнутий чи захищений жодною країною окремо. Те, чого жоден з нас не може досягти самостійно, ми можемо досягти разом. Кожне оприлюднене спостереження примножує ефект", – зазначив Карні.

Канадський посол в ЄС Джонатан Вілкінсон напередодні заявив, що Канада та Євросоюз оголосять про комплексний пакет партнерських ініціатив протягом року, проте формат майбутніх відносин все ще залишається предметом обговорення.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час своєї промови "Про стан Союзу" минулого тижня заявила, що Канаді відкрито шлях до того, щоб стати "першим асоційованим членом" ЄС.

Прем’єр Канади Марк Карні заявив, що Оттава зацікавлена у глибокому партнерстві з Європою – після пропозиції від президентки Єврокомісії про асоційоване членство у ЄС для Канади, яку він привітав, але прямо не підтримав.