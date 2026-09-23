ЕС и Канада выделяют 211 млн евро на новую инициативу по наблюдению за океаном

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Канады Марк Карни в среду объявили о запуске Международного альянса OceanEye для создания глобальной системы наблюдения за океаном.

Об этом сообщили в Еврокомиссии, передает "Европейская правда".

Международный альянс OceanEye по глобальной системе наблюдения за океаном, в который на данный момент входят 30 стран-участниц и Европейский Союз, призван способствовать безопасной навигации, прогнозированию погоды, климатическим прогнозам, защите побережья и развитию морской экономики.

"Мы должны прислушиваться к океану и гораздо тщательнее его защищать. Однако система наблюдения за океаном находится под огромным давлением. Глобальная сеть, обеспечивающая эти данные, сталкивается с критическим дефицитом финансирования", – отметила фон дер Ляйен.

Она сообщила, что ЕС увеличил финансирование деятельности по наблюдению за океаном, выделив стартовый взнос в размере 92 миллионов евро. Премьер-министр Канады заявил, что его страна потратит на эти цели 82 миллиона канадских долларов (51 млн евро) в течение пяти лет.

В целом финансовые обязательства всех стран-партнеров на данный момент составляют не менее 211 миллионов евро.

Эти средства пойдут на поддержку сетей наблюдения путем разработки технологий, а также на расширение парка оборудования в открытом море и в космосе, в частности датчиков и спутников.

"Океан, который мы разделяем, не может быть охвачен или защищен какой-либо страной в отдельности. То, чего ни один из нас не может достичь в одиночку, мы можем достичь вместе. Каждое обнародованное наблюдение усиливает эффект", – отметил Карни.

Канадский посол в ЕС Джонатан Уилкинсон накануне заявил, что Канада и Евросоюз объявят о комплексном пакете партнерских инициатив в течение года, однако формат будущих отношений по-прежнему остается предметом обсуждения.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления "О состоянии Союза" на прошлой неделе заявила, что Канаде открыт путь к тому, чтобы стать "первым ассоциированным членом" ЕС.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттавазаинтересована в глубоком партнерстве с Европой – после предложения председателя Еврокомиссии об ассоциированном членстве в ЕС для Канады, которое он приветствовал, но прямо не поддержал.