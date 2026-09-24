Польша во второй раз за утро подняла истребители из-за ударов РФ по Украине

В четверг утром, 24 сентября, Польша дважды поднимала истребители из-за ударов России по украинским регионам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

Около 08:00 польские истребители вернулись на места базирования. Тогда польские военные отметили, что нарушения воздушного пространства страны зафиксировано не было.

Впрочем, в 09:07 Оперативное командование ВС Польши сообщило о том, что страна вновь приступила к использованию военной авиации в воздушном пространстве из-за ударов России по украинским регионам.

Также Польша мобилизовала наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

Напомним, из-за постоянных массовых атак РФ аэропорты, расположенные ближе всего к украинско-польской границе, приостанавливают работу. В частности, 23 сентября аэропорты Жешува и Люблина приостановили работу на фоне российских атак на Украину.

Ранее в Польше объявили об усилении охраны пунктов пропуска на границе с Украиной из-за угрозы со стороны России. Также в нескольких районах на востоке Польши жителей предупреждают о проверках сирен воздушной тревоги.