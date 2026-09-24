У Словаччині остаточно підтвердили, що попередній уряд законно передав Україні МіГ-29

Міністерство оборони Словаччини під керівництвом Роберта Каліняка остаточно зазнало невдачі у своїх спробах домогтися кримінального покарання за передачу Україні попереднім урядом винищувачів МіГ-29 та систем ППО "Куб".

Про це повідомляє словацьке видання Aktuality, пише "Європейська правда".

Генеральна прокуратура Словаччини остаточно підтвердила законність рішення припинити кримінальне провадження щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29, пускових установок ЗРК "Куб" і радіолокаційної станції "Куб".

У 2024 році стало відомо, що словацька влада звернулась до поліції з проханням провести розслідування проти колишнього уряду та міністра оборони Ярослава Надя через передання Україні винищувачів МіГ-29 і системи протиповітряної оборони "Куб".

У листопаді 2025 року правоохоронці повідомили, що не знайшли складу злочину в рішеннях попереднього уряду. Згодом це рішення підтвердила і крайова прокуратура в Братиславі.

Однак Міністерство оборони Словаччини подало скаргу на це рішення і, як тепер стало відомо, не досягло успіху. У Генеральній прокуратурі заявили, що керівник департаменту тяжких злочинів перевірив законність рішень слідчого та прокурора Братиславської крайової прокуратури. Він дійшов висновку, що посадовці попереднього уряду не скоїли жодного злочину, передавши озброєння Україні, а дії та рішення слідчого і прокурора Братиславської крайової прокуратури були правильними та відповідали закону.

Колишній міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, за якого відбулася передача МіГ-29 та систем ППО Україні, привітав вердикт. "Підтвердилося, що ані уряд Едуарда Гегера, ані я як міністр не порушили жодного закону", – прокоментував Ярослав Надь.

Рішення Генпрокуратури вважається остаточним. Прокурор Олівер Янічек у документі, оприлюдненому на сайті Генеральної прокуратури, зазначив, що повторні звернення у цій справі більше не розглядатимуться.

Нагадаємо, словацька поліція хотіла затримати ексміністра оборони Ярослава Надя в середині червня минулого року, коли він перебував у відпустці в Канаді. Сам він назвав дії правоохоронці "спектаклем".

Також поліція Словаччини розслідувала справу про передачу Україні у 2022 році секретної документації щодо зенітно-ракетних комплексів С-300 радянського виробництва.